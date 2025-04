Mentre su Empoli-Cagliari proseguono le polemiche, per la decisione (ancora senza motivazioni) di impedire la trasferta ai tifosi sardi, i rossoblù aumentano i carichi in vista del delicatissimo scontro salvezza di domenica alle 15. E lo fanno con un giocatore in più: Adam Obert. Il difensore, per la prima volta dall’infortunio durante la sosta con la Slovacchia, ha svolto l’allenamento di stamattina parzialmente in gruppo. Per lui aumentano le possibilità di essere quantomeno convocato.

Al Crai Sport Center, il Cagliari ha svolto una seduta dedicata a tecnica, fase atletica e tattica: esercitazioni sul possesso palla e, per chiudere, una partita. Ormai regolarmente in gruppo da una settimana anche Florinel Coman e Gabriele Zappa, il primo non utilizzato domenica scorsa col Monza e il secondo entrato solo al 90’. Per loro la condizione cresce e in particolare il difensore è in lizza per una maglia da titolare, dopo aver saltato già la Roma prima della sosta.

Domani nuovo allenamento sempre di mattina, nell’antivigilia di Empoli-Cagliari. Poi sabato la rifinitura, la conferenza stampa del tecnico e la partenza per la Toscana. Una sfida particolare per l’allenatore Davide Nicola, il portiere Elia Caprile, il difensore Sebastiano Luperto e il centrocampista Răzvan Marin: nella scorsa stagione erano tutti coi toscani e ottennero la salvezza all’ultimo minuto dell’ultima giornata, con un 2-1 allo scadere contro la Roma.

