Dalla Coppa al campionato senza passare dal via. Il Cagliari pensa già alla sfida di lunedì sera ad Ascoli.

I rossoblù, rientrati nella notte da Bologna, hanno dormito nel centro sportivo di Asseminello e, in mattinata, sono scesi in campo.

Defaticante per chi ha giocato al Dall'Ara, seduta normale per tutti gli altri, in particolare quei giocatori rimasti a casa come Altare, Nandez, Makoumbou, Rog e Nandez.

Ancora a riposo Goldaniga, messo ko da una lesione parziale del legamento posteriore del crociato del ginocchio destro. L'ex Genoa inizierà subito con la riabilitazione, evitando l'intervento chirurgico, ma dovrà stare fuori almeno per le prossime tre settimane.

Domani allenamento nel pomeriggio.

