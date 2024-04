Dopo la pesante sconfitta del Cagliari di stasera, 3-0 al Ferraris col Genoa, ci mette la faccia il capitano di oggi: Alessandro Deiola. «Possiamo appigliarci alle assenze, ma sarebbe come cercare degli alibi», le parole del centrocampista per escludere ogni scusante per la brutta prestazione.

«Dobbiamo fare i complimenti al Genoa, noi non abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo resettare subito e pensare a domenica, che col Lecce in casa nostra ci giochiamo una fetta di Serie A. Ringrazio i tifosi e ci dispiace per la prestazione di oggi, perché comunque so che hanno fatto tanti sacrifici per essere qui. L'unica cosa che posso dirgli è di continuare a starci vicino, perché sono convinto che l'obiettivo lo raggiungeremo tutti assieme».

