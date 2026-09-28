Alessandro Deiola sfrutta la lunga sosta per le nazionali per un piccolo intervento chirurgico. Quest’oggi, il capitano del Cagliari è stato operato all’ospedale San Francesco di Nuoro, per una lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Un problema che si portava dietro da un po’ di tempo e che lo ha costretto a fermarsi, utilizzando le tre settimane di pausa del campionato per risolverlo.

«Nella giornata odierna, il calciatore è stato sottoposto a un’operazione di meniscectomia esterna artroscopica selettiva», il comunicato del Cagliari Calcio. «L’intervento, eseguito dal professor Massimiliano Salvi, è riuscito perfettamente».

Deiola, ovviamente, non prenderà parte alla ripresa degli allenamenti domani pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini e non ci sarà domenica 11 ottobre in Cagliari-Juventus. Ma il suo stop non sarà particolarmente lungo e, dopo alcuni giorni di riposo, inizierà la riabilitazione.

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