Nations League, Maldini e Barella non partono per la TurchiaMancini divide il gruppo, dieci gli azzurri a casa
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L'Italia, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, è pronta a volare in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League.
Una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal ct che resteranno ad allenarsi a Coverciano con parte dello staff in vista della trasferta in Francia e della sfida di Bologna con i turchi.
A non salire sul volo per la Turchia, quindi, saranno tra gli altri il rossoblù Daniel Maldini, Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma che lavoreranno nel centro sportivo azzurro con un programma specifico.
Una scelta, quella del ct azzurro, presa per non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento in Turchia, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime sfide.
(Unioneonline)