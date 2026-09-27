Al Comunale finisce 2-2 una sfida divertente ed equilibrata, in cui il pari è forse il risultato più giusto. Il Monastir di Angheleddu parte forte e passa all'8': Salvato sbaglia in disimpegno e Aloia, lesto ad allungare la gamba, firma il suo quarto gol in cinque giornate. L'Albalonga reagisce e al 28' pareggia con Laribi, la cui punizione dai venti metri sorprende un non impeccabile Le Rose. Il portiere di casa si riscatta poco dopo respingendo con il piede un tiro di Bellucci, mentre Astemio, da un metro, spreca clamorosamente il sorpasso.

In avvio di ripresa gli ospiti passano davvero: al 49' Bellucci corregge in rete da pochi passi una sponda aerea di Ingretolli. Il Monastir non si scompone, Le Rose tiene a galla i suoi su Barberini e al 67' Loru pesca il jolly con un sinistro dal limite che si infila sul secondo palo. Nel finale, i campidanesi spingono per vincerla, ma Aloia, solo davanti alla porta, calcia incredibilmente alto; dall'altra parte Le Rose devia in angolo un tiro di Ingretolli e nel recupero è Salvato a dire di no a Corcione. Il Monastir, che al Comunale aveva sempre vinto, lascia per strada i primi punti in casa ma sale a quota 10 e resta a ridosso delle prime.

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