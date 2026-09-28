Le elezioni suppletive al Collegio 5 Reggio Calabria-Locri per la Camera premiano Fabio Roscioli: il candidato del centrodestra ha staccato il candidato di centrosinistra Frank Benedetto, quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta e Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare.

«Vittoria!» ha scritto su X a spoglio ancora in corso il governatore Occhiuto, postando un video con Roscioli e altri esponenti del centrodestra. «Quando il centrodestra è unito e fa il centrodestra Vannacci non esiste», il commento della capogruppo al Senato di Forza Italia, Stefania Craxi, presente a Reggio Calabria.

«Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori», il commento, invece, della premier Giorgia Meloni.

Un’elezione caratterizzata da un deciso crollo dell'affluenza: il dato definitivo alla chiusura dei seggi (urne aperte domenica e lunedì) è del 22,34%. Quattro anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40%.

(Unioneonline)

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