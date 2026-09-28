Diciotto anni insieme, due figli, un matrimonio e una lunga storia condivisa anche sul palco. Ora le strade di Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si sarebbero separate. La notizia della fine della relazione è stata anticipata dal settimanale “Chi”, nella rubrica “C’è chi dice”, al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati.

Elisa e Andrea sono legati dal 2008, da quando la musica li aveva messi sulla stessa strada. Rigonat, chitarrista e produttore, per anni ha accompagnato la cantante in progetti e concerti. Nel 2009 è arrivata la prima figlia, Emma Cecile.

Nel 2013 la famiglia si è allargata con la nascita di Sebastian. Due anni più tardi, nel 2015, il sì a Grado, nella basilica di Sant'Eufemia, con una cerimonia intima alla quale hanno partecipato familiari e amici.

Una storia vissuta lontano dal clamore. E anche la separazione, secondo “Chi”, sarebbe stata affrontata con la stessa riservatezza: nessun annuncio sui social e nessun dettaglio sulle ragioni della rottura.

(Unioneonline)

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