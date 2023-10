Fabrizio Corona ha fatto i nomi di altri tre calciatori coinvolti nel giro di scommesse che sta terremotando il calcio italiano: sono l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, il difensore della Juve Federico Gatti e il difensore della Lazio Nicolò Casale.

L’ex re dei paparazzi li ha fatti nella notte a Striscia la notizia, come si legge sul sito dello stesso tg satirico di Canale 5.

«Questa notte – si legge – ha ricevuto il Tapiro d’oro per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti Popolo. A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia».

Su questi tre nomi tuttavia non ci sono conferme ufficiali nell’inchiesta della Procura di Torino.

«Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi», ha scritto Corona sui social dopo la partecipazione ad “Avanti Popolo”. La conduttrice, ha aggiunto, «ha lanciato un audio che poi non è stato mandato in onda. C'era la voce di Zaniolo e di 3 giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi».

Ieri gli inquirenti hanno sentito Sandro Tonali, sempre di ieri il patteggiamento dello juventino Nicolò Fagioli: sette mesi di squalifica, più altri cinque di pene alternative e un’ammenda di 12.500 euro.

