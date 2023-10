Accordo raggiunto tra Procura federale e Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus travolto dall’incubo della ludopatia. Il bianconero, classe 2001, sarà squalificato per sette mesi: una pena alleggerita dall’autodenuncia e dalla disponibilità a collaborare mostrata dal giocatore.

Di fatto, Fagioli salterà tutto il campionato in corso (il conto alla rovescia partirà dall’ufficialità della sanzione, e non da oggi), ma potrà tornare in campo nella stagione 2024-25.

Nel frattempo il ragazzo curerà la dipendenza e inizierà un percorso di ritorno alla normalità.

