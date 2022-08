Un 3 a 2 che sa di grande soddisfazione per il Cagliari quello di oggi, in Coppa Italia, contro il Perugia, per essere riuscito a ribaltare il risultato della partita in una manciata di minuti. Gol di Altare, Lapadula e Viola per i rossoblù, di Melchiorri e Di Serio per gli avversari.

Gli uomini di mister Liverani si qualificano quindi per il prossimo turno.

In campo sono partiti bene con lo stacco di testa di Altare, poi Melchiorri lancia la palla in rete ed è 1 pari. Nella ripresa Di Serio segna con un cross ma Luvumbo ottiene un rigore calciato da Lapadula. Quando mancavano pochi secondi al 90esimo ecco Viola che porta la vittoria del 3 a 2 finale.

LIVERANI – “Partenza positiva, poi prendere due gol in quella maniera non mi è piaciuto. Abbiamo tempo per lavorarci e da lunedì ci metteremo sotto. Magari capiteranno molte partite in cui siamo nella metà campo avversaria e non possiamo concedere così tanto spazio agli avversari”, ha dichiarato il mister dopo la partita.

