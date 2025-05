Il Cagliari non chiude il discorso salvezza e dovrà ancora aspettare, rischiando di doversela giocare fra otto giorni col Venezia: nella sconfitta per 3-1 a Como in pochi a salvarsi nelle pagelle.

Caprile 6

Le responsabilità sui gol vanno cercate altrove.

Zappa 4,5

Tiene lui in gioco Caqueret sull'1-1, gira a vuoto.

(dal 15' st Felici 5)

Non crea nulla.

Palomino 5,5

Troppi buchi al centro.

Obert 5,5

Male alla pari del compagno di reparto.

Augello 6

È lui a rendere regolare la posizione di Cutrone sul 3-1.

Adopo 6

Il primo gol stagionale in un pomeriggio da dimenticare.

(dal 28' st Pavoletti 5)

Appena entrato si fa ammonire, era diffidato.

Makoumbou 5

Comincia discretamente, poi naufraga coi compagni.

(dal 34' st Marin sv)

Zortea 5

L'assist per il gol di Adopo e pochissimo altro.

Viola 5

Una punizione alta di poco, esce all'ora di gioco.

(dal 16' st Deiola 5)

Non si vede mai.

Luvumbo 5

Per incidere in Serie A serve ben altra concretezza.

(dal 34' st Gaetano sv)

Piccoli 5

Si mangia due gol, pomeriggio pessimo.

Nicola 5

Preoccupante mancanza di carattere, anche sullo 0-1.

