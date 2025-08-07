Il Parma ha superato il Cagliari nella corsa per arrivare a Sebastiano Esposito, attaccante in uscita dall’Inter, ma non è ancora detta l’ultima parola. Anche perché sarà lo stesso giocatore ad averla, con la possibilità per i rossoblù di riuscire a convincerlo. Su questo punta il direttore sportivo Guido Angelozzi, che non partecipera ad aste – come successo nelle ultime due stagioni con Matteo Prati e Gianluca Gaetano – e non effettuerà altri rilanci rispetto alle condizioni già presentate.

La proposta del Cagliari all’Inter è già stata fatta: prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro (raggiungibili con bonus, partendo da 5 milioni) oppure prestito con obbligo di riscatto (a circa 6 milioni) condizionato in base a presenze e gol. I nerazzurri hanno interesse a monetizzare subito, anche perché Esposito va in prestito continuamente dalla stagione 2020-2021 e perché l’attaccante ha un anno residuo di contratto, in scadenza al 30 giugno 2026.

L'offerta del Parma è invece da circa 4 milioni più il 50% sulla futura rivendita, quindi più bassa nella parte fissa e con un potenziale incasso futuro per l'Inter, oltre che essere a titolo definitivo. Se dovesse arrivare l'apertura alla destinazione gialloblù da parte di Esposito, che per ora non ha ancora preso una decisione definitiva, per il Cagliari la trattativa sarebbe conclusa, viceversa c'è ancora margine per un nuovo ribaltone.

Nelle scorse settimane, Esposito aveva mostrato interesse per il progetto Cagliari e per la possibilità di unirsi alla rosa a disposizione di Fabio Pisacane. Volontà che ora dovrà confermare, nonostante l'offerta del Parma, per poter realmente arrivare in rossoblù. Con una certezza: per far sì che l'operazione vada in porto, saranno necessarie delle cessioni sia dal punto di vista economico sia da quello numerico. E per il momento non sono arrivate offerte adeguate per i possibili partenti.

