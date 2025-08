Il conto alla rovescia per l’esordio ufficiale del Cagliari segna -10, con la prima partita in programma sabato 16 agosto alle 20.45 nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia (contro la vincente di Virtus Entella-Ternana, oggi è partita la vendita dei biglietti per i possessori della membership Islanders). Ma, in attesa del debutto stagionale, i rossoblù hanno come ultima fatica in amichevole un doppio test: quello di Santander, in Spagna, contro il Racing. Una particolarità, perché si giocheranno due incontri contro la stessa squadra e nello stesso giorno: questo sabato, prima alle 10.30 e poi alle 19.

Contro il Racing, Fabio Pisacane non potrà ancora contare su Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti. Nell’allenamento pomeridiano, terminato da poco al Crai Sport Center di Assemini, i due hanno proseguito nella loro tabella di lavoro personalizzato. Entrambi si sono sottoposti a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro a fine maggio, con il rientro che dovrebbe essere più rapido per il fantasista napoletano. Ha invece recuperato Nadir Zortea e a Santander potrebbero debuttare i nuovi Michael Folorunsho e Luca Mazzitelli.

Nell'allenamento odierno parte iniziale dedicata al lavoro tecnico, a seguire esercitazioni situazionali e una serie di partitelle giocate ad alta intensità. In chiusura una sessione di conclusioni a rete. Domani il Cagliari tornerà in campo di mattina, sempre ad Assemini.

