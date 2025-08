Ora è ufficiale: Manuel Gonzalez è un giocatore del Bisceglie. Il club pugliese ha annunciato questa sera di essersi assicurato le prestazioni dell’argentino per il prossimo campionato di Eccellenza.

“Esperienza e talento per la difesa”, recita il comunicato ufficiale, “un acquisto importante, forse inaspettato, ma voluto in maniera decisa dalla Dirigenza e dal DS Danilo Dammacco”. Peccato che Gonzalez, classe 1991, avesse iniziato la stagione da direttore dell’area tecnica dell’Olbia, con la cui maglia aveva giocato la prima parte dell’ultimo campionato di Serie D.

A gennaio il passaggio dal campo alla scrivania, fino alla conferma nel ruolo dirigenziale per la stagione 2025/26 nella famosa conferenza stampa del 3 giugno, in cui la proprietà svizzera nella persona di Benno Räber aveva spiegato per filo e per segno i programmi futuri, presentando l’allenatore, Lucas Gatti – che, per la cronaca, non ha ancora firmato e seguirà molto probabilmente le orme di Gonzalez accasandosi altrove – e tracciando gli obiettivi di mercato e campionato.

Tutto questo prima del caos, iniziato con le difficoltà emerse al momento dell’iscrizione e culminato con le dimissioni di Guido Surace dalla presidenza del club gallurese e la messa in vendita delle quote di SwissPro dieci giorni fa. Con l’Olbia drammaticamente in stand by che perde risorse umane preziose a tre giorni dalla pubblicazione dei calendari.

© Riproduzione riservata