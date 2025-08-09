Una lite diventata virale, grazie a un video che ha girato sui social, e la risposta dove difende la sua reazione. Belen Rodriguez, in vacanza in Sardegna, ha ricevuto tantissime critiche per la scena dove – in un distributore di benzina a Porto Cervo – se la prende con uno degli impiegati della struttura. «Perché lei mi sta sul ca**o», la risposta della showgirl argentina alla richiesta di spiegazioni sul motivo per cui avesse spostato un birillo utilizzato per regolare la viabilità della zona.

Ora, a chi sui social le ha chiesto conto del suo comportamento, Belen ha risposto: «Ma che ne sai di quello che è successo?», la reazione a un utente su Instagram. Che le ha ulteriormente risposto: «Non mi permetterei mai di dire a uno "mi stai sul ca***", non solo è mancanza di rispetto ma è anche maleducazione».

Fra le altre risposte di Belen, quella a chi voleva sapere se fosse realmente lei quella ripresa nel video: «Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque», ha scritto. E ancora: «Non hai idea di cosa sia successo, io sono serenissima», a chi ipotizzava che non rispondesse alle critiche.

(Unioneonline)

