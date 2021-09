Champions League al via e i colpi di scena non mancano.

Clamorosa la vittoria dello Young Boys sul Manchester United (2 a 1) al 95esimo. E non è bastata la rete di Ronaldo. Da segnalare poi l’1-1 di Siviglia e Salisburgo con un record: per la prima volta sono stati assegnati 4 rigori in 42 minuti. Mai successo prima.

In campo poi Barcellona e Bayern (0-3), Chelsea-Zenit (1-0), Lille-Wolfsburg (0-0), Dinamo Kiev-Benfica (0-0), Atalanta-Villarreal (2-2) e Malmoe-Juventus (0-3).

