Cagliari-Bologna 0-2 non risolleva la squadra di Pisacane, che non dà segnali di ripresa dopo la batosta di Monza: nelle pagelle, inevitabilmente, tanti voti negativi.

Caprile 6

Stavolta niente miracoli, sui gol può poco.

Zé Pedro 5

Costretto al giallo per fermare Cambiaghi, rimane fuori al riposo.

(dal 1’ st Sugawara 5,5)

Qualche cross e non molto altro.

Deiola 5

Casale gli salta in testa sullo 0-1.

Rodríguez 5

Causa il rigore dello 0-2 “parando” un tiro di Bernardeschi.

Obert 5,5

Gli capita Bernardeschi in giornata di grazia, fa quello che può.

Romano 5

Qualche punizione ma senza esito.

(dal 30’ st Fadera 5,5)

Era pronto da una decina di minuti, quando entra è tardi.

Winks 5,5

Un problema fisico lo costringe al cambio all’intervallo.

(dal 1’ st Gagliardini 5)

Non è Winks e si vede eccome.

Adopo 5,5

Troppi errori, anche banali, per uno come lui.

Massolin 5

Tanta mobilità ma quasi zero concretezza.

(dal 40’ st Aurelio sv)

Maldini 5

In calo rispetto alla partenza sprint, mai pericoloso.

(dal 22’ st Kevin Carlos 5)

Entra nel momento peggiore per potersi far apprezzare.

Mendy 6

Prova a farsi notare in area, di palloni ne ha ben pochi.

Pisacane 5

Voleva una reazione e un altro atteggiamento: missione fallita.

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