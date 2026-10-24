Cagliari-Bologna, le pagelle rossoblù: poco da salvare in un pomeriggio spentoLe valutazioni della squadra di Pisacane, sconfitta per la seconda volta consecutiva in appena cinque giorni
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Cagliari-Bologna 0-2 non risolleva la squadra di Pisacane, che non dà segnali di ripresa dopo la batosta di Monza: nelle pagelle, inevitabilmente, tanti voti negativi.
Caprile 6
Stavolta niente miracoli, sui gol può poco.
Zé Pedro 5
Costretto al giallo per fermare Cambiaghi, rimane fuori al riposo.
(dal 1’ st Sugawara 5,5)
Qualche cross e non molto altro.
Deiola 5
Casale gli salta in testa sullo 0-1.
Rodríguez 5
Causa il rigore dello 0-2 “parando” un tiro di Bernardeschi.
Obert 5,5
Gli capita Bernardeschi in giornata di grazia, fa quello che può.
Romano 5
Qualche punizione ma senza esito.
(dal 30’ st Fadera 5,5)
Era pronto da una decina di minuti, quando entra è tardi.
Wink s 5,5
Un problema fisico lo costringe al cambio all’intervallo.
(dal 1’ st Gagliardini 5)
Non è Winks e si vede eccome.
Adopo 5,5
Troppi errori, anche banali, per uno come lui.
Massolin 5
Tanta mobilità ma quasi zero concretezza.
(dal 40’ st Aurelio sv)
Maldini 5
In calo rispetto alla partenza sprint, mai pericoloso.
(dal 22’ st Kevin Carlos 5)
Entra nel momento peggiore per potersi far apprezzare.
Mendy 6
Prova a farsi notare in area, di palloni ne ha ben pochi.
Pisacane 5
Voleva una reazione e un altro atteggiamento: missione fallita.