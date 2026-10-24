Sta risalendo la classifica dopo un avvio complicato il Bologna, che oggi a Cagliari ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo quella di due domeniche fa a Lecce. «Non era facile portare a casa dei punti da qui», dichiara Raffaele Palladino, subentrato un mese fa a Domenico Tedesco. «Questo è un campo difficile: l’Inter ha vinto 0-1, la Juventus ha pareggiato e altre squadre hanno fatto fatica. Noi abbiamo fatto una partita di grande spessore, interpretata bene e preparata nella maniera corretta e giusta».

Per Palladino sono tante le indicazioni positive: «Oggi ho rivisto l’identità della squadra e lo spirito che vorrei vedere sino a fine campionato. Nel secondo tempo i subentri hanno cambiato in maniera positiva la partita, a differenza di altre volte dove eravamo calati. Devo fare i complimenti a loro, se Bernardeschi è un campione Libra è un futuro campione e ho visto bellissime cose da parte sua».

Il Bologna tornerà in campo subito, nel turno infrasettimanale contro il Milan mercoledì alle 18.30 al Meazza. «Oggi sono contento per la prestazione, più che per i tre punti», la valutazione di Palladino. «Ho visto una squadra difendere, attaccare e lottare, che ha capito i momenti quando c’era da abbassarsi e da ripartire. Vorrei sempre vederla così, poi sappiamo che il nostro campionato sarà difficile».

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