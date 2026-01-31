Il Cagliari prova a mettere la terza contro il Verona, in un vero e proprio scontro salvezza dove i rossoblù puntano a confermare il trend positivo visto contro Juventus e Fiorentina. Stasera alle 20.45 la squadra di Pisacane torna all’Unipol Domus (dove la partita non è mai stata a rischio, nonostante l’allerta arancione e la pioggia) per cercare di trovare un altro successo, quello che sarebbe il terzo di fila. Per farlo, si affiderà allo stesso undici iniziale visto nelle precedenti due: 4-3-3, con Kılıçsoy supportato da Esposito (autore di una splendida doppietta contro l’Hellas la scorsa stagione con l’Empoli) e Palestra (reduce dal suo primo gol in Serie A).

Prima volta fra i convocati per Agustín Albarracín, ingaggiato in settimana dal Boston River. Va in panchina così come gli altri nuovi acquisti di gennaio Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana (oltre al secondo portiere Alen Sherri), mentre sarà a disposizione solo dalla prossima il laterale olandese Othniël Raterink ufficializzato stamattina. In panchina c’è anche Zito Luvumbo, visto che per il momento la trattativa col Parma non si è concretizzata.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Verona: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Su unionesarda.it il live dell’anticipo, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kılıçsoy, S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Idrissi, Deiola, Juan Rodríguez, Albarracín, Dossena, I. Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Verona: Verona (3-5-2): Perilli; Nelsson, Valentini, Slotsager; Lirola, Harroui, Gagliardini, Bernède, Frese; Orban, Sarr.

In panchina: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Lovrić, Serdar, Bradarić, Ebosse, Mosquera, Niasse, Isaac, Cham, Al-Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti.

