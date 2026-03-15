Il gol al Pisa lo aveva sognato per tutta la carriera, ma Leonardo Pavoletti non è riuscito a festeggiarlo: ha soltanto firmato la rete della bandiera del Cagliari, sconfitto 3-1 all’Arena Garibaldi. «Chi mi conosce sa che se non porto punti a casa non sono mai contento», il commento del capitano, al primo centro stagionale. «Avevo sempre sognato di fare gol qua, da ragazzino quando vedevo il derby Livorno-Pisa in Serie C. Oggi ci sono riuscito, ma era meglio vincere senza segnare».

Pavoletti già qualche settimana fa aveva detto di sentirsi vicino al primo gol in questa Serie A, ma sperava fosse quello della salvezza. «Sono convinto che, da qui alla fine, potrò dare ancora un contributo per salvarci», aggiunge oggi. «Tanti ragazzi che mi conoscono mi hanno scritto perché sanno quanto conti per me fare gol. C’è chi mi dà del finito o del vecchio, ma cerco sempre di dare spunti positivi per la squadra e incidere nei minuti che ho».

Pavoletti non ci sta ad arrendersi: «Finito e vecchio? Entrare in corsa non è mai stato il mio forte, anche se mi sono specializzato nei gol all’ultimo minuto, e non è facile fare qualcosa in cinque minuti. Il giocatore si vede quando riesce a mettere minuti in campo, io mi sto allenando molto bene e lo staff mi ha portato a livello degli altri. Credo che in questo momento possa essere un’arma in più per il Cagliari».

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