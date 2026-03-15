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Cagliari sotto 1-0 a Pisa a fine primo tempo, ma in superiorità numerica. Segna su rigore Moreo in avvio, poi Mina fa espellere Durosinmi.

Il Cagliari ritrova Gianluca Gaetano e Yerry Mina, nel 3-5-1-1 di Fabio Pisacane. La partita in avvio fa il Pisa, con prima occasione al 5’ con un colpo di testa di Durosinmi alto su cross di Angori. Due minuti dopo cross da sinistra respinto, raccoglie Calabresi che appena dentro l’area viene affrontato da Sulemana: La Penna inizialmente indica punizione, poi si corregge e dà rigore perché il fallo è sulla linea.

Della battuta dal dischetto si incarica Moreo, palla alla sua destra con Caprile che si butta dalla parte opposta: il Pisa è avanti al 9’. La reazione del Cagliari però è immediata, all’11’ Palestra crossa da destra e l’altro esterno Obert di testa colpisce la traversa. Va Sulemana sulla ribattuta, la sua deviazione aerea è alta. Ancora i rossoblù al 18’, con Folorunsho trovato in area che sul suo destro vede la deviazione dell’ex Calabresi in corner.

Proprio Folorunsho, che era rientrato da un infortunio subito nella gara d’andata (Cagliari-Pisa 2-2 del 21 dicembre) poco prima della mezz’ora si ferma e chiede il cambio per un nuovo problema fisico. Pavoletti, pronto a entrare, viene rimandato in panchina quando era tutto già definito per la sostituzione, con Folorunsho che alla fine resiste. E al 37’ il Cagliari resta in superiorità numerica, perché Durosinmi a palla lontana dà un calcio a Mina e La Penna lo vede mostrandogli il rosso diretto.

La prima chance per il Cagliari con l’uomo in più è al 43’, Gaetano col destro dai venti metri trova una deviazione che manda il pallone in corner. Battuta corta, cross proprio di Gaetano per la sponda di Mina verso Zé Pedro anticipato, ma il pallone diventa buono al limite per un bel sinistro rasoterra di Obert messo di nuovo in angolo da Nicolas in tuffo.

Sono addirittura sei i minuti di recupero. Tantissime le interruzioni, con un altro infortunio nel Pisa: quello di Calabresi, che si fa male proprio al 45’ e cerca di resistere fino all’intervallo. Proprio al 51’, Caprile evita il 2-0 su una conclusione di Højholt servito da Moreo.

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