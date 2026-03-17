In Sardegna entro il 2028 saranno 231 i medici di medicina generale che raggiungeranno l'età di pensionamento di 70 anni. Inoltre, tra il 2019 e il 2024 i medici di base nell’Isola si sono ridotti del 40,3% rispetto alla media nazionale pari al 14,1%.

Questa l’impietosa fotografia sulla sanità regionale scattata nell’ultimo report della Fondazione Gimbe.

Ma non sono le uniche criticità segnalate nei dati. In Sardegna infatti spicca – in negativo – anche il numero medio di assistiti per singolo medico, pari a 1.384 contro una media nazionale di 1.383 (e in teoria il limite dovrebbe essere 1.200). Non solo: nell'Isola mancherebbero 143 medici di medicina generale.

Una situazione, viene segnalato, che non è destinata a migliorare nel breve periodo, visto che nel 2025 i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica in medicina generale sono stati inferiori ai posti disponibili: -3 candidati (-5%) rispetto alle borse finanziate (media Italia +26%).

(Unioneonline)

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