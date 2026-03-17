Donazione organi, a Nuoro un caffè per informare: «Cerchiamo gli indecisi»

Un caffè offerto e tante rassicurazioni per convincere una bella fetta di indecisi a dare il consenso alla donazione degli organi.

Così, la Asl di Nuoro punta tutto sull’informazione, in modo informale e alquanto singolare. Intercetta i potenziali donatori, porge una tazzina all’ingresso dell’ospedale San Francesco e mette nelle condizioni migliori gli indecisi. Dunque, se si parla di donazione degli organi, nel centro Sardegna c’è un 40 per cento di cittadini da convincere e intercettare. Ecco “Cuore di Barbagia, Nuoro per la vita”.

Gli intervistati sono: Pierina Ticca, resp. coordinamento trapianti Asl 3 - Nuoro; Martina Pili, infermiera Rianimazione “San Francesco” - Nuoro; Amjad Al Omary, direzione medica presidio “San Francesco” - Nuoro