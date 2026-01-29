Il centrocampista Matteo Prati lascia il Cagliari. Il ds Angelozzi ha trovato l’accordo col Torino: prestito fino al termine della stagione a 300 mila euro e diritto di riscatto per la società granata a 6 milioni.

In arrivo – siamo ai dettagli – il difensore laterale destro Othniel Raterink, 19 anni, un metro e 90, olandese, paragonato al nerazzurro Dumfries, fisico possente e buon talento. Arriva dal De Graafschap, serie B olandese. Il calciatore costerà un milione di euro.

Resta in rossoblù, per ora, Zito Luvumbo, saltato l’accordo di massima col Parma. Così come il centrocampista zambiano Joseph Liteta, che era in procinto di accasarsi all’Avellino.

Si trasferisce alla Sampdoria, invece, Alessandro Di Pardo: il difensore laterale, dopo quattro anni a Cagliari, lascia il club definitivamente.

