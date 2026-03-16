È, storicamente, una delle partite più sentite dal popolo rossoblù ed è resa ancor più accesa dalla situazione di classifica, complice la pesante sconfitta di ieri a Pisa. Cagliari-Napoli, venerdì alle 18.30, aprirà la trentesima giornata di Serie A e da oggi alle 17 scatta la vendita dei biglietti per i possessori della membership Islanders. C’è una restrizione pesante: la totale chiusura del settore ospiti, che non vedrà quindi i sostenitori partenopei dopo gli scontri della passata stagione che avevano portato alla momentanea sospensione della partita.

Lo stop al settore ospiti di Cagliari-Napoli è stato definito da un Decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 28 gennaio. Nei settori ordinari è previsto inoltre il divieto di acquisto per i residenti in Campania, con l’obbligo della fidelity card “Passione Casteddu” sottoscritta entro il 28 febbraio per l’acquisto dei biglietti in Curva Sud. La vendita in prelazione (solo online inserendo il codice “Islanders”) sarà valida fino alle 23.59 di oggi, prevede la possibilità di comprare fino a due tagliandi.

La vendita libera per Cagliari-Napoli partirà invece alle 10 di domani, martedì 17. Come prezzi, 35 euro per le curve, 90 euro per i Distinti, 120 euro la Tribuna Blu e 170 euro la Tribuna Rossa. Riduzioni per donne, Under-18 e Over-65 a 70 euro in Distinti, 90 euro in Tribuna Blu e 120 euro in Tribuna Rossa. Per ogni tagliando emesso, su tutti i canali di vendita, bisogna aggiungere 2 euro di costo di prevendita.

Ogni acquirente potrà acquistare fino a 4 biglietti. Venerdì, giorno di Cagliari-Napoli, i cambi supporto e i cambi utilizzatore potranno essere effettuati entro e non oltre 4 ore prima del via del match (ossia entro le 14.30).

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