Ci sono Gianluca Gaetano e Yerry Mina nell’undici del Cagliari che alle 15 sarà protagonista dello scontro salvezza a Pisa contro l’ultima in classifica della Serie A. Rientri fondamentali per Fabio Pisacane, che inizia così a risolvere una situazione di emergenza che si è protratta a partire dall’inizio del mese di febbraio, ossia dopo l’ultima vittoria datata 31 gennaio col Verona. Il difensore colombiano riprende il suo posto al centro della difesa, lasciata all’85’ della partita con la Lazio per espulsione, il centrocampista napoletano sarà il play in mezzo.

Davanti c’è Semih Kılıçsoy, come unica punta, anche questo anticipato ieri da Pisacane. Sarà supportato da Michael Folorunsho, autore di uno splendido gol nella precedente trasferta due settimane fa a Parma. Ai lati di Gaetano, gli interni saranno Michel Adopo e Ibrahim Sulemana mentre sulle fasce vanno Marco Palestra e Adam Obert. Completano la difesa, davanti al portiere Elia Caprile, Zé Pedro e Alberto Dossena. In panchina altri due recuperi, vale a dire Alessandro Deiola e Luca Mazzitelli.

Queste le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Federico La Penna della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live della partita, con la radiocronaca in diretta di Lele Casini su Radiolina. Non saranno presenti tifosi sardi all’Arena Garibaldi.

Pisa (3-4-1-2): Nicolas; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Angori, Marin, Aebischer, Léris; Tramoni; Moreo, Durosinmi.

In panchina: Šemper, Luppichini, Božinov, Højholt, Meister, Akinsanmiro, Touré, Iling-Junior, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojilković.

Allenatore: Oscar Hiljemark.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, I. Sulemana, Obert; Folorunsho; Kılıçsoy.

In panchina: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Deiola, Juan Rodríguez, Raterink, Albarracín, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano.

Allenatore: Fabio Pisacane.

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