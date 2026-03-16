Niente giorno di riposo per il Cagliari, visto che già venerdì i rossoblù saranno impegnati nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A contro il Napoli (ore 18.30 all’Unipol Domus, oggi il via alla vendita dei biglietti in prelazione). Stamattina primo allenamento al Crai Sport Center di Assemini, dove Fabio Pisacane ha da subito cercato di cancellare la pessima prova di ieri pomeriggio a Pisa, con la sconfitta per 3-1 contro l’ultima in classifica.

Personalizzato per Gennaro Borrelli, dopo che a Pisa sono rientrati Alessandro Deiola, Gianluca Gaetano, Luca Mazzitelli e Yerry Mina. L’attaccante prosegue il suo percorso di recupero dall’infortunio, un problema alla coscia che lo tiene fuori dalla partita del 31 gennaio contro il Verona (curiosamente, l’ultima vittoria del Cagliari).

Due i gruppi di lavoro oggi: i calciatori maggiormente impiegati in occasione di Pisa-Cagliari hanno svolto una seduta in palestra, gli altri invece si sono dedicati ad attivazione e lavori aerobici. Domani nuovo allenamento, di pomeriggio.

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