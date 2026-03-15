Prima vittoria in Serie A da allenatore per Oscar Hiljemark. Il tecnico subentrato ad Alberto Gilardino, ex centrocampista visto in Italia con le maglie di Genoa e Palermo, non riapre ancora la corsa salvezza dei nerazzurri, ma il 3-1 di Pisa-Cagliari dà speranze ai suoi. «Sono orgoglioso per quello che ha fatto la squadra», la valutazione.

L’espulsione di Durosinmi non ha condizionato più di tanto la prestazione del Pisa, che ha trovato in avvio di ripresa la doppietta di Caracciolo. «La squadra ha giocato 35’ in undici e 50’ in dieci, è fantastico potersi godere questa vittoria», la soddisfazione di Hiljemark. «Siamo stati molto bravi, anche in inferiorità numerica, a non concedere tante occasioni restando bene in posizione».

Il 3-1 di Pavoletti poteva togliere qualche certezza al Pisa, ma i toscani sono riusciti a resistere e hanno poi trovato la parità numerica col secondo giallo di Obert. «È stata una partita particolare, finalmente abbiamo vinto: questo è il successo di tutti qui a Pisa», conclude Hiljemark. Che però avverte: «Da domani bisogna iniziare a pensare alla prossima partita».

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