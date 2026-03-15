Il peggior Cagliari della stagione perde 3-1 contro il Pisa ultimo, che finora aveva vinto soltanto una volta e resta molto distante dalla salvezza. Fabio Pisacane non può che fare autocritica e ammettere il pomeriggio di enorme difficoltà: «Da gennaio a oggi abbiamo visto tre partite uguali, mi sembra la stessa fotografia delle gare perse contro Genoa e Lecce», le parole del tecnico sulla sconfitta. «Non abbiamo messo lo stesso atteggiamento visto spesso in altre partite, quando viene a mancare si fa fatica. Ho bisogno di rivederla per fare un’analisi tecnica a 360°, non voglio essere poco lucido».

Tanti errori del Cagliari, soprattutto in avvio di ripresa dopo che il tecnico aveva fatto due sostituzioni (Pavoletti e Zappa per Adopo e Mina). «I cambi all’intervallo sono state scelte tecniche: volevo un giocatore più offensivo e per questo ho tolto un difensore, poi volevamo spinta a destra. Di certo posso dire che non ha funzionato», si dà colpe Pisacane. «Io sono quello che rappresenta questa squadra. C’era la sensazione che potessimo fargli male, non lo dico per proteggere il gruppo ma perché lo penso: non ci è girata bene, come invece era successo altre volte».

Per il Cagliari poteva essere la gara per fare il salto forse decisivo in ottica salvezza, invece l’ha fallita in pieno. «Siamo andati sotto per un rigore, e non entro nello specifico, poi abbiamo preso la traversa: non c’è girata bene», recrimina Pisacane. «Se avessimo ripetuto la prestazione col Como non saremmo qui a parlare di una partita oscena. Quando si perde siamo tutti responsabili, quando si vince è la vittoria del gruppo». Su Mina: «Negli anni ha dato un contributo importante, non mi concentro su di lui ma su quello che riguarda me e dove mi ritengo colpevole».

Pisacane e i suoi dovranno voltare pagina, perché venerdì arriva il Napoli alla Domus. «Sapevamo che la classifica non raccontava quanto meritava il Pisa, complimenti a loro e mi auguro di completare il campionato con almeno tre squadre dietro», dice Pisacane sull’obiettivo da raggiungere. Oggi ha fatto debuttare Albarracín: «Non era facile farlo debuttare in una partita del genere, gli faremo fare minutaggio più ampio».

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