Referendum del 22 e 23 marzo, tutti i servizi del Comune di Cagliari
Verso il referendum sulla giustizia. Nel cuore organizzativo della macchina elettorale del comune di Cagliari, in piazza De Gasperi. Pronte le liste che verranno consegnate ai presidenti dei seggi. E ci sono i servizi per assicurare a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di voto. Previsto poi il voto a domicilio e quello assistito. Tra le novità di quest’anno, lo spostamento del seggio della scuola in via Falzarego a quello del Liceo Siotto e i corsi on line per la formazione dei presidenti di seggio. Nel video: Cristina Mancini, assessora Gestione servizi elettorali del Comune di Cagliari.