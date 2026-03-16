Francesc Fabregas, che tutti chiamano Cesc, è l’allenatore di calcio che in Serie A sta trasformando una squadra normale, il Como, in un rullo compressore. Con una sottile differenza, rispetto ad altre squadre che funzionano: il Como gioca benissimo, fa divertire e vince.

Negli ultimi due anni, alcuni “grandi” club in Italia e all’estero hanno provato a portarsi a casa questo ex ragazzo non simpaticissimo ma vero, reale, con i valori giusti. Lui, che ha sempre risposto pubblicamente che c’è un timing per tutte le cose, e che a Como si sente libero, omette un dettaglio.

Il più grande. I proprietari del Como sono Robert Budi e Michael Bambang Hartono, miliardari indonesiani tra gli uomini più ricchi al mondo, proprietari del Como dal 2019. Acquistarono il club in serie D per pubblicizzare in Europa la loro piattaforma televisiva di contenuti sportivi, oggi sono quasi certamente in Champions League. Hanno un patrimonio stimato tra i 38,5 e i 47 miliardi di dollari, la proprietà più ricca nel calcio italiano e non solo. Potrebbero comprarsi Inter e Juve e mettersele in giardino. Magari Fabregas lì sta bene.

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