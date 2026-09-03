Non certo un primo tempo ideale per il Cagliari in Coppa Italia contro il Verona: l’Hellas va in vantaggio 0-1 all’intervallo alla Domus.

Pisacane (squalificato, in panchina il vice Murelli) ne cambia ben sette rispetto all’Inter. La prima occasione è del Verona, al 4’ angolo sul primo palo e girata di Edmundsson respinta da Radunović, proprio uno dei cambi (ed ex di serata). Un destro di Liteta all’11’, deviato in corner, è invece la prima chance del Cagliari. Il portiere serbo, poco dopo il quarto d’ora, si oppone anche a Harroui, mentre al 20’ il sinistro di Kastanos sfiora il palo.

Il vantaggio dell’Hellas è la diretta conseguenza del buon approccio degli ospiti: al 23’ Harroui gira a centro area un cross di Livramento, messo in moto da un errore in appoggio di Liteta, e Radunović tocca senza riuscire a evitare il gol. Prova la risposta il Cagliari alla mezz’ora, ma le conclusioni di Ciervo prima e Felici poi sono ribattute dalla difesa del Verona. Un gran sinistro da fuori del nuovo capitano di serata Juan Rodríguez, un minuto più tardi, è invece messo in corner da Perilli.

Dall’angolo palla ribattuta, sul secondo tentativo Fazzini calcia malamente alto. I rossoblù rischiano al 39’, con un tiro da fuori di un altro ex ossia Lella che Radunović para. Fazzini si procura una punizione dal limite al 44’, si incarica lui stesso della battuta ma colpisce la barriera. E dopo due minuti di recupero si va al riposo, con proteste per un cross di Felici respinto da Edmundsson prima col corpo e poi col braccio (giudicato regolare).

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