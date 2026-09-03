Serie A, il calendario dalla 6ª alla 12ª giornata: date e orari delle partite del CagliariI rossoblù affronteranno Juventus, Monza, Bologna, Roma, Lazio, Frosinone e Como
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Sono ufficiali gli orari delle partite dalla sesta alla dodicesima giornata di Serie A, dopo che prima dell’inizio del campionato erano stati ufficializzati quelli sino al quinto turno, che precede la nuova maxi sosta per le nazionali (saranno due i weekend di stop, anziché uno). Il Cagliari, nell’ordine, affronterà Juventus, Monza, Bologna, Roma (nel primo turno infrasettimanale della stagione), Lazio, Frosinone e Como. Questo il programma completo.
Serie A – 6ª giornata
Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre ore 15
Inter-Parma sabato 10 ottobre ore 18
Napoli-Frosinone sabato 10 ottobre ore 20.45
Como-Roma domenica 11 ottobre ore 12.30
Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15
Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15
Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18
Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20.45
Atalanta-Venezia lunedì 12 ottobre ore 18.30
Torino-Udinese lunedì 12 ottobre ore 20.45
Serie A – 7ª giornata
Frosinone-Sassuolo venerdì 16 ottobre ore 20.45
Venezia-Napoli sabato 17 ottobre ore 15
Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18
Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20.45
Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30
Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15
Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18
Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45
Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30
Parma-Torino lunedì 19 ottobre ore 20.45
Serie A – 8ª giornata
Torino-Monza venerdì 23 ottobre ore 20.45
Cagliari-Bologna sabato 24 ottobre ore 15
Como-Sassuolo sabato 24 ottobre ore 15
Napoli-Roma sabato 24 ottobre ore 18
Lazio-Parma sabato 24 ottobre ore 20.45
Inter-Fiorentina domenica 25 ottobre ore 12.30
Atalanta-Frosinone domenica 25 ottobre ore 15
Genoa-Venezia domenica 25 ottobre ore 15
Lecce-Juventus domenica 25 ottobre ore 18
Udinese-Milan domenica 25 ottobre ore 20.45
Serie A – 9ª giornata
Sassuolo-Lazio martedì 27 ottobre ore 18.30
Roma-Cagliari martedì 27 ottobre ore 20.45
Torino-Como martedì 27 ottobre ore 20.45
Milan-Bologna mercoledì 28 ottobre ore 18.30
Parma-Udinese mercoledì 28 ottobre ore 18.30
Venezia-Inter mercoledì 28 ottobre ore 18.30
Genoa-Juventus mercoledì 28 ottobre ore 20.45
Monza-Napoli mercoledì 28 ottobre ore 20.45
Frosinone-Lecce giovedì 29 ottobre ore 18.30
Fiorentina-Atalanta giovedì 29 ottobre ore 20.45
Serie A – 10ª giornata
Bologna-Monza sabato 31 ottobre ore 15
Udinese-Roma sabato 31 ottobre ore 18
Milan-Inter sabato 31 ottobre ore 20.45
Como-Venezia domenica 1 novembre ore 12.30
Frosinone-Torino domenica 1 novembre ore 15
Lazio-Cagliari domenica 1 novembre ore 15
Lecce-Genoa domenica 1 novembre ore 18
Juventus-Napoli domenica 1 novembre ore 20.45
Sassuolo-Fiorentina lunedì 2 novembre ore 18.30
Atalanta-Parma lunedì 2 novembre ore 20.45
Serie A – 11ª giornata
Venezia-Udinese venerdì 6 novembre ore 20.45
Cagliari-Frosinone sabato 7 novembre ore 15
Torino-Lecce sabato 7 novembre ore 15
Parma-Bologna sabato 7 novembre ore 18
Roma-Sassuolo sabato 7 novembre ore 20.45
Napoli-Lazio domenica 8 novembre ore 12.30
Genoa-Milan domenica 8 novembre ore 15
Monza-Atalanta domenica 8 novembre ore 15
Inter-Como domenica 8 novembre ore 18
Fiorentina-Juventus domenica 8 novembre ore 20.45
Serie A – 12ª giornata
Como-Cagliari sabato 21 novembre ore 15
Lazio-Lecce sabato 21 novembre ore 15
Parma-Roma sabato 21 novembre ore 18
Napoli-Torino sabato 21 novembre ore 20.45
Sassuolo-Genoa domenica 22 novembre ore 12.30
Milan-Frosinone domenica 22 novembre ore 15
Bologna-Udinese domenica 22 novembre ore 18
Atalanta-Inter domenica 22 novembre ore 20.45
Monza-Fiorentina lunedì 23 novembre ore 18.30
Juventus-Venezia lunedì 23 novembre ore 20.45