Cagliari-Lecce, Sacchi arbitro per la 3ª giornata di Serie AI rossoblù completeranno il trittico di partite alla Domus lunedì alle 18.30
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Domani il Cagliari scenderà in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Verona, alle 21, ma c’è già da pensare alla Serie A e allo scontro diretto con il Lecce di lunedì prossimo (ore 18.30, sempre alla Domus). È stato designato l’arbitro: Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Con lui gli assistenti Alessandro Costanzo (Orvieto) e Francesco Luciani (Milano), quarto ufficiale Francesco Fourneau (Roma 1). Al Var Marco Piccinini (Forlì) e assistente Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo).
Sacchi ha diretto soltanto una partita finora in stagione, Cesena-Sampdoria di Serie B lo scorso 23 agosto. Con i rossoblù ha cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte: ultimo incrocio il 27 aprile, con la fondamentale vittoria per 3-2 sull’Atalanta, l’esordio 4-0 al Crotone nella prima giornata di Serie B 2015-2016 (7 settembre 2015). E ha fatto anche un Cagliari-Lecce, finito 4-1 il 19 gennaio 2025.
Queste tutte le designazioni per la terza giornata di Serie A.
Genoa-Como venerdì 4 settembre ore 20.45 – Marco Guida
Fiorentina-Torino sabato 5 settembre ore 15 – Davide Massa
Inter-Napoli sabato 5 settembre ore 18 – Simone Sozza
Roma-Atalanta sabato 5 settembre ore 20.45 – Andrea Colombo
Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15 – Mario Perri
Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15 – Federico La Penna
Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18 – Marco Di Bello
Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20.45 – Maurizio Mariani
Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18.30 – Juan Luca Sacchi
Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20.45 – Paride Tremolada