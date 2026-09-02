È vigilia di Coppa Italia: Cagliari-Verona si gioca domani alle 21 alla Domus, per i sedicesimi di finale. In palio un posto agli ottavi in casa della Roma, con i rossoblù che cercano di dare ulteriori indicazioni positive dopo quelle contro l’Inter. «La squadra è rimasta dentro la partita fino alla fine, affrontando un avversario di altissimo livello con ordine, sacrificio e personalità», il commento di Fabio Pisacane. «Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento, migliorando però nella qualità delle scelte e nella capacità di essere più incisivi quando recuperiamo palla. Le buone prestazioni devono diventare risultati».

La particolarità di Cagliari-Verona è che ci sarà subito una sfida da ex per Gabriele Zappa, che la settimana scorsa si è trasferito proprio all’Hellas. «Ritrovare Gabriele farà piacere», dice Pisacane. «Eravamo rimasti che ci saremmo rivisti dopo pochi giorni, ha rappresentato il Cagliari per tanti anni e qui ha lasciato un segno. Dal fischio d’inizio, però, ognuno difenderà la propria maglia e penseremo esclusivamente alla partita».

Dal campo, in gruppo i nuovi acquisti del Cagliari Roberto Gagliardini, Yanis Massolin e Yukinari Sugawara oltre a M’Bala Nzola, quest’ultimo al primo allenamento. In personalizzato Yerry Mina e Gennaro Borrelli. «In porta ci sarà Radunović», annuncia Pisacane. «Sugli assenti: Mina è quasi recuperato, ma non sarà della gara; Borrelli sta svolgendo un programma individuale e viene valutato quotidianamente. Kevin Carlos ha avuto un permesso, è in Spagna per motivi familiari. Al momento non potremo schierare Sugawara in attesa di ricevere il visto».

Proprio sul giapponese, e su NzolaRadunović, Pisacane aggiunge che «completano la rosa con caratteristiche che ci servivano: il primo ci offre qualità, corsa ed esperienza sulla fascia; il secondo aggiunge forza, profondità e presenza offensiva».

Ed ecco l’elenco dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Verona:

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Alessandro Deiola, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Demi Akarakiri, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Nicola Grandu, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Mattia Felici, Daniel Maldini, Paul Mendy, Alessandro Sugamele.

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