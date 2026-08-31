C’è di nuovo la Coppa Italia sulla strada del Cagliari, reduce dalla sconfitta con l’Inter: giovedì alle 21 ospita il Verona all’Unipol Domus nell’ultimo match di questa settimana dei sedicesimi di finale. L’arbitro della partita sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini, con assistenti Simone Biffi (Treviglio) e Davide Santarossa (Pordenone), quarto ufficiale Ermanno Feliciani (Teramo). Al Var, Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco e come assistente Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo.

Zanotti è all’esordio con il Cagliari, ha un precedente con la Primavera rossoblù datato 2022. In questo inizio di stagione ha già diretto una partita di Coppa Italia, il derby toscano Pisa-Empoli ai trentaduesimi (finito ai rigori con la vittoria dei padroni di casa) e Ascoli-Carrarese 1-1 in Serie B avantieri. Chi vince in Cagliari-Verona troverà la Roma agli ottavi a dicembre.

Queste le designazioni delle partite dei sedicesimi di Coppa Italia di questa settimana, con Genoa-Südtirol e Fiorentina-Pisa in programma martedì 15 settembre rispettivamente alle 18 e alle 21.

Parma-Cremonese martedì 1 settembre ore 18 – Kevin Bonacina

Torino-Monza martedì 1 settembre ore 21 – Daniele Perenzoni

Sassuolo-Frosinone mercoledì 2 settembre ore 15 – Andrea Calzavara

Udinese-Venezia mercoledì 2 settembre ore 18 – Matteo Marchetti

Palermo-Mantova giovedì 3 settembre ore 18 – Davide Di Marco

Cagliari-Verona giovedì 3 settembre ore 21 – Andrea Zanotti

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