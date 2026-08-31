Chiara Ferragni, malore in Perù a causa dell’altitudineIl post sui social: «È stato come se il corpo non rispondesse bene, mi sembrava di non respirare».
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Malore per Chiara Ferragni, colpita da “mal d’altitudine” durante un’escursione a 5mila metri, sulla Montagna Arcobaleno, in Perù, dove si trova per una vacanza.
«È stato come se il corpo non rispondesse bene, mi sembrava di non respirare bene, che i polmoni non si aprissero bene, che le mie braccia non rispondessero», ha raccontato l’influencer sui social, in un post accompagnato dalle immagini che la ritraggono con una mascherina per l’ossigeno, assieme al suo nuovo compagno, José Hernandez, imprenditore colombiano.
Un malessere causato proprio dall’altitudine, che l’ha costretta a tornare in albergo per assumere ossigeno: «Qui tutti gli hotel sono super attrezzati con bombole di ossigeno...», ha spiegato, rassicurando i follower.
(Unioneonline)