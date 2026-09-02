Visto che viene dal Piemonte (Pinerolo) in fondo era destino che approdasse nel Regno di Sardegna. Cristian Bucchi, 30 anni, è il nuovo attaccante della Torres, l'ultimo colpo di mercato. Il neo rossoblù racconta: "Il d Colombino mi aveva già contattato la settimana scorso, poi lunedì è stata avviata la trattativa vera e propria e sono state decisive le parole di Liviero che mi ha spiegato che aria si respira qui a Sassari, quale ambiente avrei trovato".

Carriera lunghissima per il giocatore proveniente dal Cittadella: in totale 285 presenze in Serie C e 32 in Serie B. Con un rammarico: "Mi sarebbe piaciuto restare almeno due anni nella stessa squadra per giocare dove mi ero già ambientato".

Bunino ha svolto la preparazione e stava anche giocando, seppure partendo dalla panchina: "Sono in buona condizione, magari non ho i 90 minuti nelle gambe. ma sono a disposizione. Sono un attaccante dinamico al quale piace svariare, andare a prendersi la palla vicino a centrocampo o anche attaccare la profondità, quindi non è un discorso di prima o seconda punta, ma di come gioca la squadra".

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