La Torres ha acquisito a titolo definitivo Cristian Bunino dal Cittadella. Attaccante che gioca preferibilmente prima punta, classe 1996, nella passata stagione Bunino ha vestito la maglia del Cittadella, nel girone A della serie C, con cui ha totalizzato 28 presenze, 6 gol e 2 assist.

Bunino inizia la carriera nella Pro Vercelli facendo il suo debutto nel 2012/2013 in Serie B e nuovamente nel 2014/2015. Nel febbraio 2015 viene acquistato dalla Juventus con un contratto di 4 stagioni e mezzo, in uno scambio con i giocatori Luca Castiglia e Giuseppe Ruggiero, tornando in prestito alla Pro Vercelli e chiudendo la stagione con 4 presenze complessive in serie cadetta, più 9 reti con la maglia Primavera. Nell’agosto 2015 passa in prestito al Livorno dove sigla 1 rete in 14 incontri di serie B. La stagione successiva si trasferisce in prestito alla Robur Siena in Serie C, segnando 8 reti in 26 incontri. L'altro campionato di spicco come goleador lo ha vissuto nella Juventus Under 23 in Serie C, dove ha firmato 9 reti in 33 incontri.

Meno prolifichi i campionati con le maglie di Brindisi, Robur Siena, Alessandria, Calcio Padova, Pescara, Lecco, Livorno, Casertana, Monopoli, Viterbese e Teramo. Bunino vanta 285 presenze in Serie C e 32 in Serie B.

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