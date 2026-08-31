Primo assaggio di Cagliari per Roberto Gagliardini, prossimo (ma quasi certamente non ultimo) acquisto della sessione estiva di calciomercato dei rossoblù. Il centrocampista, svincolato dopo l’esperienza al Verona, è atterrato alle 16.20 all’aeroporto di Elmas proveniente da Fiumicino, dopo che stamattina a Roma ha svolto le visite mediche.

«Sono felicissimo, al settimo cielo: penso sia la scelta giusta per me», ha detto Gagliardini in aeroporto. «Ho già avuto modo di parlare con Pisacane, adesso in questi giorni conoscerò la squadra».

Gagliardini, classe ‘94, si unirà al gruppo di Fabio Pisacane che ieri lo ha definito una guida per i più giovani. Da gennaio 2017 a giugno 2023 ha giocato all’Inter, vincendo un campionato nel 2021, poi un biennio al Monza prima del Verona. Era senza squadra da luglio, poi l’accordo con i rossoblù. Il Cagliari sta anche chiudendo per il laterale destro giapponese Yukinari Sugawara, dal Southampton, e dovrebbe prendere entro fine mercato (domani alle 20) un attaccante.

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