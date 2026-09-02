Proseguirà lontano dalla Sardegna la carriera di Kingstone Mutandwa, che era tornato al Cagliari dopo il prestito al Ried dove era diventato capocannoniere del campionato austriaco. L’attaccante dello Zambia, all’indomani della chiusura del calciomercato in Italia, si trasferisce in Svizzera dove invece è ancora possibile tesserare nuovi giocatori: ha firmato per il Servette, in prestito con diritto di riscatto e obbligo legato al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Per completare il trasferimento, Kingstone ha anche rinnovato il contratto con il Cagliari fino al 30 giugno 2030 (è un passaggio formale, rimarrà valido soltanto se non dovesse essere riscattato dal Servette). La scorsa settimana, il giovane attaccante era stato a un passo dal trasferimento in Turchia, al Rizespor.

Con la cessione di Kingstone dovrebbe così concludersi il calciomercato del Cagliari per la sessione estiva 2026-2027, che ha visto il direttore sportivo Pietro Accardi impegnato in una vera e propria rivoluzione tra acquisti e cessioni. L’ultimo innesto, a pochi secondi dallo stop alle trattative, è stato l’attaccante M’Bala Nzola dalla Fiorentina.

© Riproduzione riservata