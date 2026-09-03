Domani. venerdì 4 settembre,  in omaggio con L’Unione Sarda - in edicola e nell’edizione digitale - i lettori troveranno un inserto sul calcio regionale con i nuovi calendari di Eccellenza e Promozione.

Non solo: in otto pagine i giornalisti della testata raccontano le novità nei campionati di Serie C, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria, Calcio a 5.

(Unioneonline)

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