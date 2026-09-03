editoria
03 settembre 2026 alle 20:26
Tutto sul calcio regionale: inserto in omaggio con L'Unione SardaApprofondimento con notizie e i nuovi calendari di Eccellenza e Promozione
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Domani. venerdì 4 settembre, in omaggio con L’Unione Sarda - in edicola e nell’edizione digitale - i lettori troveranno un inserto sul calcio regionale con i nuovi calendari di Eccellenza e Promozione.
Non solo: in otto pagine i giornalisti della testata raccontano le novità nei campionati di Serie C, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria, Calcio a 5.
(Unioneonline)
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