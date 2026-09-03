Il calciomercato è finito martedì alle 20, almeno per quanto riguarda gli acquisti, ma è possibile ancora cedere giocatori all’estero dove la sessione estiva è ancora aperta. E il Cagliari ne ha approfittato per completare il trasferimento di Gennaro Borrelli in Turchia: l’attaccante giocherà al Rizespor, squadra dove sarebbe dovuto andare Kingstone Mutandwa che poi è passato in Svizzera al Servette.

Borrelli chiude la sua esperienza con la maglia del Cagliari con cinque gol in ventisette presenze nella scorsa Serie A, più tre gare e una rete in Coppa Italia 2025-2026 e due scampoli di partita nelle prime due giornate di questo campionato contro Parma e Inter. Era arrivato da svincolato nell’estate del 2025.

A causa di un leggero problema fisico, Borrelli non era stato convocato da Pisacane per la partita di stasera in Coppa Italia contro il Verona. Ma per lui l’ultima in maglia Cagliari è stata domenica.

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