Lionel Messi ha annunciato sui social il suo ritiro definitivo dalla nazionale argentina di calcio. Una decisione maturata dopo la finale del Mondiale 2026, persa dall’Albiceleste contro la Spagna, e resa pubblica oggi, dopo settimane di riflessione. Il fuoriclasse argentino, 39 anni, chiude così un capitolo lungo oltre vent’anni con la maglia della Selección, quella con cui ha conquistato il Mondiale del 2022 e due Coppe America, trasformando negli anni il rapporto con un Paese che per molto tempo gli aveva chiesto più di quanto riuscisse a dare.

La decisione, però, era già stata presa. Messi ha raccontato di aver scritto il suo messaggio di addio il 21 luglio, due giorni dopo la finale mondiale, e di essere oggi ancora più convinto della scelta anche dopo la morte del padre Jorge.

«Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il mio ritiro dalla Nazionale…», ha scritto 'la Pulce'. «È una decisione che mi addolora profondamente ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare».

Dopo 207 presenze e 125 gol con l’Argentina, Messi lascia dunque la Nazionale da campione del mondo e da protagonista di una delle epoche più importanti della sua storia. La sua avventura con l’Albiceleste era cominciata nel 2005 e, dopo anni segnati da sconfitte dolorose e finali perse, aveva trovato il suo coronamento con la Copa América del 2021, la Finalissima del 2022 e soprattutto il trionfo mondiale in Qatar. Ora il numero 10 lascia spazio a una nuova generazione, consapevole che il momento di chiudere il capitolo sia arrivato. Ma, anche senza più scendere in campo con la maglia dell’Argentina, Messi assicura che continuerà a sostenerla da tifoso: «Ora sarò uno di voi, a tifare e sostenere sempre da fuori».

(Unioneonline/D)

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