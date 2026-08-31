Visite mediche già fissate a Roma per domani: il Cagliari è pronto ad accogliere il primo giocatore giapponese della sua storia.

Per sostituire Zappa sulla fascia destra la società rossoblù punta sul nazionale nipponico Yukinari Sugawara, classe 2000, ultima stagione al Southampton, Championship inglese.

Ma in passato ha giocato, sempre con la formazione dell'Hampshire, anche in Premier League. In Europa ha giocato anche in Olanda con l'Az e in Germania con il Werder Brema.

La formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto.

(Unioneonline)

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