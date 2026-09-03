Pluripremiato. Re della pizza. Diego Vitagliano, a Napoli e non solo, è un’istituzione nel ramo. E ha ideato una pizza dedicata alla Sardegna che fa breccia nel cuore dei buongustai e dei telespettatori. Sì, perché l’Isola entra nel racconto gastronomico di Vista Mare attraverso la “4 Casi”, la pizza realizzata da Diego Vitagliano per una puntata del programma di Rai 1 che guardacaso ha registrato lo share più alto.

«La mia creazione – spiega Vitagliano – prende il nome dai quattro formaggi impiegati: mozzarella fiordilatte a treccia, pecorino al fieno, pecorino sardo e primo sale al pecorino. A completare la ricetta sono la confettura di pomodoro e il basilico micro».

Il riferimento alla Sardegna è affidato al pecorino sardo, inserito da Vitagliano in una composizione che mette a confronto formaggi, consistenze e intensità differenti. La confettura di pomodoro accompagna la componente casearia, mentre il basilico micro completa la preparazione.

A Vista Mare, il programma condotto da Federico Quaranta e Diletta Acanfora, Diego Vitagliano grazie all’Isola ha fatto una gran bella figura. E lui ne è ovviamente orgoglioso.

Le pizze vengono realizzate dalla terrazza sul mare della sua pizzeria di Pozzuoli, creando un collegamento tra la tradizione dell’impasto napoletano e i territori attraversati dalla trasmissione.

«Per me è sempre una grande emozione portare la mia pizza in tv e soprattutto raccontare l’Italia attraverso i grandi prodotti regionali», ha dichiarato Vitagliano presentando il progetto.

Con la “4 Casi”, la tappa sarda viene interpretata attraverso uno dei prodotti maggiormente associati alla cultura gastronomica dell’Isola, il pecorino appunto, senza rinunciare all’identità della pizza napoletana contemporanea. E Vitagliano nel campo è tra i più quotati. Quest’anno Forbes lo ha premiato tra i 35 maestri pizzaioli italiani, per tre anni consecutivi (dal 2023 al 2025) è salito sul gradino più alto del podio in “50 Top Pizza”, mentre il Gambero Rosso: gli ha assegnato i Tre Spicchi e il Premio Speciale “I Maestri dell'Impasto” nel 2022. Altri premi conseguiti Premio “Miglior servizio di sala” nel 2023 da 50 Top Pizza Italia. In passato è stato pizzaiolo dell’anno.

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