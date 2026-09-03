Fabio Pisacane rivoluziona la squadra per Cagliari-Verona di Coppa Italia. Stasera alle 21 saranno ben sette i cambi rispetto alla partita contro l’Inter, complice l’imminente scontro salvezza di lunedì alle 18.30 contro il Lecce sempre alla Domus, a cominciare da Boris Radunović in porta come annunciato ieri nelle dichiarazioni della vigilia. In difesa prima volta da capitano per Juan Rodríguez, arrivato appena un anno fa, con lui giocheranno Raphael Kofler e probabilmente adattato Joseph Liteta, in una possibile difesa a tre che può diventare a quattro mettendo uno di loro terzino destro e Giuseppe Aurelio dalla parte opposta. Rispetto a domenica, con l’uruguaiano rimangono titolari anche Harry Winks, Jacopo Fazzini e Paul Mendy.

Fra gli indisponibili, oltre ai lungodegenti Riyad Idrissi e Yael Trepy, non ci sono nemmeno Yerry Mina (ma il recupero della condizione ottimale è vicino), Kevin Carlos (in permesso in Spagna per motivi familiari) e Yukinari Sugawara (in attesa del visto). E manca pure Gennaro Borrelli, ieri ufficialmente per un problema fisico ma oggi intanto si è chiusa la cessione al Rizespor in Turchia. Prima chiamata per l’attaccante della Primavera Alessandro Sugamele, che va in panchina con la maglia numero 35, in panchina Roberto Gagliardini e Yanis Massolin. Debutto da titolare per Riccardo Ciervo e Alieu Fadera, torna dal 1’ anche Mattia Felici.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Verona: arbitra Andrea Zanotti della sezione di Rimini, calcio d’inizio alle ore 21. In caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai rigori, chi vince sarà ospite della Roma negli ottavi in programma a dicembre.

Cagliari (4-3-3): Radunović; Ciervo, Kofler, Juan Rodríguez, Aurelio; Liteta, Winks, Fazzini; Felici, Mendy, Fadera.

In panchina: Caprile, Sherri, Zé Pedro, Romano, Adopo, Deiola, Gaglirdini, Akarakiri, Sulev, Obert, Sugamele, Grandu, Maldini, Massolin.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Verona (4-3-3): Perilli; Calabrese, Korać, Edmundsson, De Battisti; Kastanos, Harroui, Lella; Livramento, Sarr, Sezonienko.

In panchina: Leali, Toniolo, Zappa, Compagnon, Le Borgne, Mulattieri, Bernede, Tagne, Cerbone, Iannoni, Cham.

Allenatore: Marco Baroni.

© Riproduzione riservata