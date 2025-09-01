Per il Cagliari la prima sosta per le nazionali della stagione inizia con l’ultimo giorno di mercato. Alle 20 si chiudono le trattative e i rossoblù completano la difesa con un doppio colpo: Zé Pedro e Juan Rodríguez. Stamattina, i due centrali in arrivo rispettivamente dal Porto e dal Peñarol stanno svolgendo le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart.

Per Zé Pedro previsto un prestito con diritto di riscatto, mentre per Rodríguez (che aumenta la lunga serie di uruguayani a Cagliari) l’accordo è a titolo definitivo. Trattative chiuse entrambe nella giornata di sabato, per dare così a Fabio Pisacane quello che chiedeva nel reparto difensivo. Salvo sorprese saranno gli ultimi innesti della campagna acquisti, anche se non si esclude un colpo allo scadere in caso di qualche uscita.

In tal senso, il nome che può portare un nuovo centrocampista a Cagliari è quello di Marko Rog. Doveva andare al Fatih Karagümrük, ma l’operazione si è arrestata all’ultimo per il mancato accordo economico. Il centrocampista croato, con un anno residuo di contratto, è comunque uno dei possibili partenti in casa rossoblù e potrebbe farlo anche a mercato chiuso in qualche nazione dove sarà possibile completare gli acquisti anche dopo la giornata di oggi. Va via Matteo Felici, atteso in Serie B al Venezia, da valutare anche la posizione di Alessandro Di Pardo.

Per il Cagliari – dopo la sconfitta al 95’ a Napoli – ripresa prevista domani pomeriggio, venerdì alle 16 amichevole a Buddusò contro la formazione locale neopromossa in Eccellenza.

