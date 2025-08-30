Il Cagliari si rinforza, in difesa arrivano Ze Pedro e RodriguezA salutare invece è Felici che andrà al Venezia in prestito
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due nuovi acquisti per rinforzare la difesa dei rossoblù. Le operazioni saranno ufficializzate nei prossimi giorni.
Dal Porto arriva il centrale portoghese Ze Pedro, classe 1997, acquisto da 2,5 milioni. Puó giocare come braccetto destro o come laterale. Dal Penarol invece arriva il difensore Juan Rodriguez, centrale mancino del 2005, già in volo per la Sardegna. Un'operazione da 4 milioni: l'idea del Cagliari è quella di farlo maturare con tranquillità alle spalle di Luperto e Mina.
Ai saluti invece Felici – ora in panchina durante in match Napoli- Cagliari – che va verso il Venezia: per l'esterno romano ex FeralpiSaló prestito oneroso con obbligo di riscatto (in caso di promozione)
(Unioneonline)